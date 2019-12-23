شاهد .. إطلالة جريئة لسيرين عبد النور احتفالا بالعيد : ” أجواء الأحمر بلشت عندي “

نشرت الفنانة اللبنانية ” سيرين عبد النور ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورا لها احتفالا منها بأعياد رأس السنة .
حيث ظهرت سيرين عبد النور وهي ترتدي فستانا أحمر بإطلالة جريئة .
وكتبت في تعليقها على الصورة قائلة : ” بكرا ليلة العيد وأجواء الاحمر بلشت عندي من اليوم .. شكرا رامي قاضي على الفستان الروعة يللي صممتو خصيصا كرمالي ” .
وتفاعل الكثير من متابعي ومحبي سيرين عبد النور على الصور والذين أشادوا بجمالها وجمال الفستان وهنأوها باحتفالات العيد .
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بكرا ليلة العيد وأجواء الاحمر بلشت عندي من اليوم … شكراً #رامي_قاضي على الفستان الروعة يللي صممتو خصيصاً كرمالي #سيرين_عبدالنور #christmasspirit 🎅🏼🎄❤️