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شاهد .. إطلالة جريئة لسيرين عبد النور احتفالا بالعيد : ” أجواء الأحمر بلشت عندي “

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نشرت الفنانة اللبنانية ” سيرين عبد النور ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورا لها احتفالا منها بأعياد رأس السنة .

حيث ظهرت سيرين عبد النور وهي ترتدي فستانا أحمر بإطلالة جريئة .

وكتبت في تعليقها على الصورة قائلة : ” بكرا ليلة العيد وأجواء الاحمر بلشت عندي من اليوم .. شكرا رامي قاضي على الفستان الروعة يللي صممتو خصيصا كرمالي ” .

وتفاعل الكثير من متابعي ومحبي سيرين عبد النور على الصور والذين أشادوا بجمالها وجمال الفستان وهنأوها باحتفالات العيد .

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بكرا ليلة العيد وأجواء الاحمر بلشت عندي من اليوم … شكراً #رامي_قاضي على الفستان الروعة يللي صممتو خصيصاً كرمالي #سيرين_عبدالنور #christmasspirit 🎅🏼🎄❤️

A post shared by • سيرين عبد النور • (@cyrineanour) on

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