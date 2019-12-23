شاهد .. إطلالة جريئة لسيرين عبد النور احتفالا بالعيد : ” أجواء الأحمر بلشت عندي “

نشرت الفنانة اللبنانية ” سيرين عبد النور ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورا لها احتفالا منها بأعياد رأس السنة .

حيث ظهرت سيرين عبد النور وهي ترتدي فستانا أحمر بإطلالة جريئة .

وكتبت في تعليقها على الصورة قائلة : ” بكرا ليلة العيد وأجواء الاحمر بلشت عندي من اليوم .. شكرا رامي قاضي على الفستان الروعة يللي صممتو خصيصا كرمالي ” .

وتفاعل الكثير من متابعي ومحبي سيرين عبد النور على الصور والذين أشادوا بجمالها وجمال الفستان وهنأوها باحتفالات العيد .