نشر الفنان السوري ” قصي خولي ” صورة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري بشكله الجديد الذي اعتمده مؤخرا .

حيث ظهر قصي خولي في الصورة وهو حليق الرأس متخليا عن شعره بالكامل وكتب في تعليقه عليها : ” الملل بملل ملل ممل ” .

الأمر الذي صدم المتابعين الذين أثارت هذه الصورة تساؤلاتهم حول السبب من وراء قيامه بهذا الأمر هل بسبب عملا فنيا يشارك به يتطلب هذا الشكل أم إنه قام بذلك من باب التغيير .

وانقسمت تعليقات المتابعين بين من أشار إلى أن هذه الإطلالة لا تناسب قصي خولي مطالبين إياه بالعودة إلى شكله القديم .. وبين من شبهه في هذا الشكل بالفنان ” أحمد مكي ” وأن ملامحهما باتت قريبة للغاية من بعضهما .