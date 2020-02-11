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شاهد .. إطلالة ناهد السباعي في مهرجان أسوان السينمائي تثير السخرية على مواقع التواصل الإجتماعي

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أطلت الفنانة ” ناهد السباعي ” بإطلالة على السجادة الحمراء في مهرجان أسوان لأفلام المرأة أثارت الجدل والسخرية حولها على مواقع التواصل الإجتماعي .

حيث ظهرت ناهد السباعي وهي ترتدي فستانا بألوان وتصميم يشبه إلى حد كبير ” الكوفرتة ” .

والفستان من تصميم مصمم الأزياء ” مهند كوجاك ” والذي قالت عنه ناهد السباعي إنه مبدع لإنه يستطيع أن يصنع من مواد بسيطة شيئا رائعا .

ويأتي حضور ناهد إلى المهرجان بسبب مرافقتها إلى والدتها المنتجة ” ناهد فريد شوقي ” والتي سوف يتم تكريمها في المهرجان .. واللتان ظهرا معا على السجادة الحمراء في مقطع فيديو نشرته الإعلامية ” إنجي علي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وتقول ناهد السباعي : ” الكوفرتة بتاعتي حلوة ” .

وجاءت تعليقات المتابعين على السوشيال ميديا حول الفستان مثل : ” هي لابسة كوفرتة ” و ” محاولة لفت إنتباه اوفر ” و ” نفس نقشة الكوفرتة بس بتلمع ” و ” الكوفرتة بتاعة تيتة بقت موضة ” .

يذكر أن مهرجان أسوان لأفلام المرأة انطلق يوم أمس الإثنن في نسخته الرابعة والذي تستمر فعالياته حتى يوم 15 فبراير الجاري .

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@nahedelsebai

A post shared by Inji Ali (@injialiofficial) on

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