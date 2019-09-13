شاهد.. إلهام الفضالة تخضع لعملية تجميل جديدة!

خضعت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة لعملية تجميل جديدة، من أجل إصلاح العيب الذي حل على وجهها، بعد تغير تقاسيمه على إثر خضوعها لتقنية تكساس.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

وكشفت الهام الفضالة لمتابعيها عن تقنية التجميل الذي أجرتها من أجل إخفاء العيب الذي حل على شكلها، وذلك من خلال فيديو نشرته على سناب شات من داخل عيادة التجميل.

وظهرت إلهام الفضالة في الفيديو وهي تسأل الطبيبة عن الإجراء الذي سوف تتخذه، من أجل التخلص من الترهل في منطقة الذقن، وعودة وجهها مشدوداً مثل سابق، فأخبرتها أن الحل الأمثل هو شد الوجه بالخيوط.

وأشارت إلهام الفضالة إلى أن الطبية نصحتها بشد الوجه بالخيوط، من أجل الحصول على نتيجة طبيعة خاصة وأنها تستعد للتصوير قريباً.

وعلى الفور، استعدت الفنانة الكويتية لإجراء شد للوجه بالخيوط، فظهرت الطبيبة وهي تشرح بشكل مبسط الخطوط الجاري اتخذاها من أجل التخلص تماماً من الترهل في منطقة الذقن.

وكانت إلهام الفضالة كشفت منذ فترة قصيرة عن انزعاجها من شكل ذقنها، مشيرة إلى أنها أصبحت تعاني من ترهل في هذه المنطقة على الرغم أن طبيعة وجهها من الأساس كانت مشددة، ولكن بعد خضوعها لتقنية تكساس أصبحت تعاني من ترهل وترغب بقوة في إصلاح هذا العيب الذي أفسد جمال ملامحها.