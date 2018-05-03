شاهد.. إلهام الفضالة تشّوق متابعيها لعملها الجديد”روتين”

شوّقت الممثلة الكويتية ​إلهام الفضالة​ الجمهور، لعملها الجديد وهو ​مسلسل روتي​ن، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني.

ونشرت الفضالة عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، برومو المسلسل وعلّقت: “روتين إعلان ابوظبي”.



ومسلسل “روتين” من تأليف الكاتب ​علي الدوحان​، إخراج ​عيسى ذياب​، ومن بطولة ​محمد المنصور​، إلهام الفضالة، خالد أمين، أحمد السلمان، شيماء علي، ​هند البلوشي​، أحمد ايراج، غدير السبتي، مها محمد، وغيرهم.

وشاركت إلهام الفضالة مؤخرا في مسلسل “عزوتي”، من بطولة خالد أمين، فاطمة الصفي، فهد باسم، فرح الصراف، حلا، فهد الصالح، وهو من تأليف مريم القلاف، وإخراج مناف عبدآل.