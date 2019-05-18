شاهد.. إلهام الفضالة: “زوجي من 15 سنة يقول بدي اتزوج عليك”

حلت الفنانة الكويتية الهام الفضالة ضيفة على حلقة الامس من برنامج “مجموعة إنسان” على قناة mbc مع الإعلامي علي العلياني.

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وتحدثت الهام الفضالة، خلال الحلقة، عن عائلتها قائلة ان لديها ابنتان هما فجر والنور من زوجها خليل التميمي ومنى العودة من زواجها الاول.

وداعب العلياني الفنانة الهام الفضالة قائلا ان زوجها قال له ان يريد ان يتزوج عليها لترد عليه ضاحكة “هذا اليومي كل يوم اسمع هذا”.

وردا على سؤال من العلياني ان كانت ضحكتها عن ثقة، اجابت الهام الفضالة: “الريال الذي يبغى يسوي شي ما يقول اسوي وهو من خمسة عشر سنة وهو يقول بدي اتزوج عليك”.

وتابعت الهام الفضالة: “يقعد عند امه الله يرحمها خالتي يقلها اتزوج على الهام ترى فتمسك العصا وتقول فيك خير سوها ترى خليها تتطلق منك واروح انا اقعد عندها في بيتها”.

ووصفت الهام الفضالة زوجها بالغشمرجي قائئة انه يحب يتغشمر في البيت معها ومع بناته.