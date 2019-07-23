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شاهد .. إليسا بطلة إعلان جديد لإحدى شركات الإتصالات

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نشرت النجمة اللبنانية ” إليسا ” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” إنستجرام ” مقطع فيديو أعلنت فيه عن مشاركتها في إعلان جديد لصالح إحدى شركات الإتصالات .

وكتبت إليسا معلقة على الفيديو : ” أغنيتي الجديدة ”  .

وتحمل الأغنية إسم ” قبل أي حد ” .

ويأتي الإعلان ضمن حملة دعائية لشركة ” We ” للإتصالات وهي إحدى شركات الإتصالات في مصر .

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My new song for #WeTelecomEgypt #ablayyhad #elissa

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