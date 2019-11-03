شاهد .. إليسا تغني وترقص في حفلها بباريس وهي ” حافية القدمين “

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانية ” إليسا ” من حفلها الأخير الذي أقيم يوم الجمعة الماضي في العاصمة الفرنسية ” باريس ” على مسرح ” أولمبيا ” .
حيث ظهرت إليسا في مقطع الفيديو وهي تغني وترقص على المسرح وهي حافية القدمين .. وقدمت اعتذارها للجمهور على ذلك وهي تقول : ” بعتذر إني عم غني من دون شوز ” .
كما حرصت إليسا أيضا على مشاركة جمهورها عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو من الحفل تظهر بها اجواء الحفل وسعادتها به .
فنشرت عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات ” تويتر ” مقطع فيديو وهي تغني لأغنية ” je veux mourir sur scene ” للفنانة الراحلة داليدا .
وكتبت إليسا في تعليقها على الفيديو قائلة : ” ليلة في حب داليدا ” .
for the love if #Dalida @OLYMPIAHALL pic.twitter.com/4ipOr7LVyn
— Elissa (@elissakh) November 2, 2019