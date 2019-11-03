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شاهد .. إليسا تغني وترقص في حفلها بباريس وهي ” حافية القدمين “

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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانية ” إليسا ” من حفلها الأخير الذي أقيم يوم الجمعة الماضي في العاصمة الفرنسية ” باريس ” على مسرح ” أولمبيا ” .

حيث ظهرت إليسا في مقطع الفيديو وهي تغني وترقص على المسرح وهي حافية القدمين .. وقدمت اعتذارها للجمهور على ذلك وهي تقول : ” بعتذر إني عم غني من دون شوز ” .

كما حرصت إليسا أيضا على مشاركة جمهورها عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو من الحفل تظهر بها اجواء الحفل وسعادتها به .

فنشرت عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات ” تويتر ” مقطع فيديو وهي تغني لأغنية ” je veux mourir sur scene ” للفنانة الراحلة داليدا .

وكتبت إليسا في تعليقها على الفيديو قائلة : ” ليلة في حب داليدا ” .

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