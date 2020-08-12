أجرت الفنانة اللبنانية ” إليسا ” مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري ” وائل الإبراشي ” في برنامجه ” التاسعة ” تحدثت من خلالها عن الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت الإسبوع الماضي .

وخلال حديثها عن الدمار الذي تسبب به انفجار مرفأ بيروت وما أسفر عنه من وفاة أكثر من 170 شهيد و6000 جريح من بينهم أطفالا وشباب لم تتمالك إليسا دموعها وانهارت بالبكاء .

فقالت : ” كلن يعني كلن يا وائل .. أنا بس لما بشوف بنت عمرها 3 سنين ميتة أو شباب أنا شو ممكن أقول .. الشعب اللبناني شعب محب للحياة وشعب مثقف بيحب الفن والإبداع وما متعود على الذل ” .

واعتذرت إليسا عن عدم قدرتها على استكمال المداخلة الهاتفية بسبب تأثرها وأعرب وائل الإبراشي تقديره لذلك وللحالة التي تشعر بها .