الصفحة الرئيسية فن شاهد : إنجي علي تنشر مقطع فيديو لطليقها طارق العريان .. والجمهور...

شاهد : إنجي علي تنشر مقطع فيديو لطليقها طارق العريان .. والجمهور : ” بترسم عليه من تاني “

بواسطة -
0 0

نشرت الإعلامية المصرية ” إنجي علي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو لطليقها المخرج المصري ” طارق العريان ” خلال  حضوره للإحتفالية التي أقامتها مجموعة ” أم بي سي ” يوم أمس لإطلاق منصة شاهد الالكترونية والذي شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي .

وظهر طارق العريان في مقطع الفيديو وهو يتحدث عن تجربة منصة شاهد وما تقدمه من محتوى .

وجاء نشر إنجي علي لهذا الفيديو  بعد أيام على إنفصال العريان عن زوجته الفنانة السورية ” أصالة ” .. كما إنه الأول لإنجي منذ انفصالها عن طارق العريان الذي تنشر فيه شئ عنه وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا بين المتابعين .

فانهالت التعليقات من متابعي إنجي علي التي هاجموها فيها مثل : ” إنجي علي بتدعم طليقها طارق العريان بعد انفصاله عن أصالة ” و : ” هو انتم ناويين ترجعوا بعد ما طلق أصالة ” و : ” واضح يا إنجي إنك بترسمي عليه من تاني ” .

يذكر أن إنجي علي كانت متزوجة من طارق العريان قبل 15 عاما وانفصلا بسبب غيرتها الشديدة عليه .

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

الان وحفل انطلاق شاهد نت الجديد كليا

A post shared by Inji Ali (@injialiofficial) on

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.