شاهد : إنجي علي تنشر مقطع فيديو لطليقها طارق العريان .. والجمهور : ” بترسم عليه من تاني “

نشرت الإعلامية المصرية ” إنجي علي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو لطليقها المخرج المصري ” طارق العريان ” خلال حضوره للإحتفالية التي أقامتها مجموعة ” أم بي سي ” يوم أمس لإطلاق منصة شاهد الالكترونية والذي شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي .
وظهر طارق العريان في مقطع الفيديو وهو يتحدث عن تجربة منصة شاهد وما تقدمه من محتوى .
وجاء نشر إنجي علي لهذا الفيديو بعد أيام على إنفصال العريان عن زوجته الفنانة السورية ” أصالة ” .. كما إنه الأول لإنجي منذ انفصالها عن طارق العريان الذي تنشر فيه شئ عنه وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا بين المتابعين .
فانهالت التعليقات من متابعي إنجي علي التي هاجموها فيها مثل : ” إنجي علي بتدعم طليقها طارق العريان بعد انفصاله عن أصالة ” و : ” هو انتم ناويين ترجعوا بعد ما طلق أصالة ” و : ” واضح يا إنجي إنك بترسمي عليه من تاني ” .
يذكر أن إنجي علي كانت متزوجة من طارق العريان قبل 15 عاما وانفصلا بسبب غيرتها الشديدة عليه .
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