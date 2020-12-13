أجرت الفنانة المصرية ” إيمان العاصي ” لقاءا على السجادة الحمراء على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال 42 الذي انتهى منذ أيام .

وخلال اللقاء سألت المراسلة إيمان العاصي عن رأيها حول الأزمة القائمة بين الفنان ” عمرو دياب ” والفنانة ” دينا الشربيني ” وما يتردد حول إنفصالهما .

وهو الأمر الذي أثار إنزعاج إيمان العاصي لترد منفعلة : ” أنا مليش دعوة بأي حاجة تخص أي حد .. إنتي بتسأليني عن حاجة برة المهرجان .. أنا إيمان ليا حاجاتي وفي مهرجان قاعدين فيه أنا مالي ومال الحاجات دي ” .

https://www.youtube.com/watch?v=8AUeMaQS9_Y&feature=emb_logo