شاهد .. إيميه صياح تكشف عن حملها بطفلها الأول

نشرت الإعلامية اللبنانية ” إيميه صياح ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة لها برفقة زوجها رجل الأعمال ” فريد النجار ” .

وكشفت إيميه عن طريق الصورة عن حملها بطفلها الأول .

حيث ظهرت في الصورة وهي تقف أمام زوجها وهو يحتضنها ويضع يده على بطنها صانعا شكل قلب .. كما بدا على بطنها علامات الحمل .

وكتبت في تعليقها على ذلك قائلة : ” هل تتذكر الفراشات التي أهديتني إياها .. الآن تحولوا إلى أصابع وأقدام صغيرة ” .

وتفاعل عدد كبير من متابعيها ونجوم الوسط الفني على الصورة وانهالت عليها التعليقات التي تبارك لها الحمل .

فكتبت لها الفنانة داليدا خليل : ” ألف مبروك يا حبيبي ” وكتبت الفنانة شكران مرتجي : ” تقبريني ” .

يشار إلى أن إيميه صياح كانت قد شاركت في تقديم برنامج اكتشاف المواهب الغنائية ” The Voice ” ومن بعدها احترفت مجال التمثيل .