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شاهد .. إيميه صياح تكشف عن حملها بطفلها الأول

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نشرت الإعلامية اللبنانية ” إيميه صياح ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة لها برفقة زوجها رجل الأعمال ” فريد النجار ” .

وكشفت إيميه عن طريق الصورة عن حملها بطفلها الأول .

حيث ظهرت في الصورة وهي تقف أمام زوجها وهو يحتضنها ويضع يده على بطنها صانعا شكل قلب .. كما بدا على بطنها علامات الحمل .

وكتبت في تعليقها على ذلك قائلة : ” هل تتذكر الفراشات التي أهديتني إياها .. الآن تحولوا إلى أصابع وأقدام صغيرة ” .

وتفاعل عدد كبير من متابعيها ونجوم الوسط الفني على الصورة وانهالت عليها التعليقات التي تبارك لها الحمل .

فكتبت لها الفنانة داليدا خليل : ” ألف مبروك يا حبيبي ” وكتبت الفنانة شكران مرتجي : ” تقبريني ” .

يشار إلى أن إيميه صياح كانت قد شاركت في تقديم برنامج اكتشاف المواهب الغنائية ” The Voice ” ومن بعدها احترفت مجال التمثيل .

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Do you Remember the Butterflies you used to give me? Well, now they turned into Little Tiny Toes and Fingers🤰 #TheNajjars #PromotedToParentsToBe ❤🙏 #Blessed #Grateful #GodIsGood #PregnancyReveal

A post shared by Aimée SAYAH إيميه الصيّاح (@aimeesayah) on

 

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