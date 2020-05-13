عبرت الفنانة المصرية الشابة ليلى أحمد زاهر عن رأيها في دور والدها “فتحي” بمسلسل “البرنس” الذي يعرض حالياً ضمن السباق الرمضاني.

وقالت ليلى زاهر في لقاء لها ببرنامج “one take” ردا على سؤال “ده مرعب اي ده يا جماعة ده ده مش بني ادم” وتابعت “ده جبروت وبصته تخوف اصلا”.

كما تحدثت ليلى زاهر عن مضايقات تتعرض لها من الناس بسبب دور والدها في المسلسل حيث قالت “كل ما انزل حتة الناس تكلمني وتقولي فتحي هو ابوكي وعامل كذا ومشاكل ومضايق رضوان”.

وتابعت: “بابا ممثل قوي وفنان حقيقي وبتمنى له دايما التقدم والنجاح”، موجهة رسالة لعائلة رضوان البرنس قائلة “اتقوا الله أبكيتم الشعب المصري جميعاً وكفاكم كراهية”.