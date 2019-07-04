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شاهد.. ابنة الهام الفضالة تحضر القهوة!

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تقضي الفنانة الكويتية الهام الفضالة عطلتها، هذه الايام، في هونغ كونغ ولكنها تواظب على مشاركة يومياتها مع متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد نشرت الهام الفضالة مؤخرا عددا من الفيديوهات ظهرت في احدها ابنتها “النور” بينما كانت تحضر لها القهوة.

وكانت الهام الفضالة قد احتفلت منذ ايام بعيد ميلاد ابنتها “النور” العاشر حيث نشرت لها صورة امام قالب كبير من الحلوى وعلقت قائلة: “جميلتى الله يحفظج يارب من كل شر 😘😘ويحفظ خواتج ويحفظ كل البنيات الحلوات والصبيان الحلوين بعد حتى لايزعلون😂#الهام_الفضاله 😘😘😘وصباحكم عسل ياعسل❤️”.

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جميلتى الله يحفظج يارب من كل شر 😘😘ويحفظ خواتج ويحفظ كل البنيات الحلوات والصبيان الحلوين بعد حتى لايزعلون😂#الهام_الفضاله #النور_التميمي 😘😘😘وصباحكم عسل ياعسل❤️❤️❤️

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