نشرت “ميدو ووكر” ابنة النجم الأمريكي الراحل “بول ووكر” مقطع فيديو مؤثر، عبر حسابها الرسمى بموقع “إنستجرام” لها مع والدها الذي اشتهر ببطولة سلسلة أفلام fast and furious مع النجم “فين ديزل”، حيث فاجأت ميدو متابعيها علي انستجرام بهذا المقطع الذي يوضح علاقتهما القويه. حيث كانا يحتفلا بأحد اعياد ميلاد ميدو.

ويُذكر أن “بول ووكر” قد فارق الحياة عام 2013 اثر حادث سياره مروع، وبهذا سيكون في نوفمبر القادم تحديداً قد مرعلي وفاة النجم سبع سنوات، وهو الخبر الذي أحزن وقتها الملايين من جمهوره وعشاق سلسلة أفلامه fast and furious ، وعلي الجانب الآخر دائما ما نشاهد نجوم وصُناع تلك السلسله يقومون برثاء صديقهم الراحل والثناء عليه.