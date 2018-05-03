شاهد: ابنة «جاكي شان» تنام مشردة في الشوارع وتطلب المساعدة

اعترفت ابنة الممثل العالمي «جاكي شان»؛ في فيديو مصور لها بأنها أصبحت مشردة بلا منزل.

وأشارت إيتا صاحبة 19 عاماً؛ إلى أن والدتها قامت بطردها من المنزل على أثر سلوكها غير اللائق؛ لتوضح للجميع أنها بلا مأوى وتطلب المساعدة من أصدقائها.

وبعد نشر مقطع الفيديو؛ جاء رد الزوجة السابقة لـ«جاكي شان» ووالدة الشابة قاسياً للغاية؛ حيث وصفت أسلوب ابنتها بالطفولى والمتسول.

وأكدت أنها ترغب في تشويه سمعة أبيها من خلال ذكرها بأنها ابنته وتعيش بلا مأوى.

واستنكرت ملكة جمال هونغ كونغ السابقة كسل ابنتها وعدم عملها بجد للحصول على الأموال اللازمة؛ من أجل حياه كريمة والاعتماد المادي الكامل على الآخرين .

وحتى هذه اللحظة لم يصدر من «جاكي شان»؛ أي تصريح رسمي يتعلق بالواقعة .