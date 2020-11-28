شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة متابعيها عبر خاصة الستوريز على انستغرام مقاطع فيديو جديدة لها مع ابنتيها ليلى روز وغزل الترك

و ظهرت غزل خلال هذه الفيديوهات و هي في شكل مختلف و بتسريحة شعر مغايرة، إضافة إلى أنها شدت انتباه متابعي والدتها بعدما تكلمت باللهجة المغربية بطلاقة كبيرة لأول مرة.

وكانت غزل الترك تتحدث خلال مقاطع الفيديو عن إحدى الطرائف و الذكريات التي جمعتها بوالدتها و جدتها ليلى أطلسي.

كما شاركت غزل والدتها في غناء اغنية “بالبنط العريض” للفنان الاماراتي حسين الجسمي قبل ان تغني أغنية “”ما يصح الا الصحيح للفنانة احلام.

وقد اعتبر البعض ان دنيا بطمة تحاول استغلال ابنتها وتحقيق الشهرة لها في سن مبكرة حيث كتب احدهم: “”من الحين يدربونها عالغنى عشان يستغلونها زي مااستغلوا اختها حلا ولا وتدربها على اغنيه احلام مايصح الا الصحيح اللي غنتها حلا اول مره .. المشروع مستمر استغلال اطفالهم بشكل بشع ومقزز”.