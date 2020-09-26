كشفت أميرة حسن مختار، ابنة الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي، اسرار وكواليس الايام الاخيرة في حياة والدتها وذلك عبر برنامج “معكم” الذي تقدمه الاعلامية منى الشاذلي على قناة “سي بي سي”.

وقالت أميرة حسن مختار، في حوارها إلى البرنامج، إن والدتها شعرت بدرجة حرارة مرتفعة وكانت بالفعل تقترب من 40 مئوية، وتم إجراء مسحة لها والتأكد من إصابتها بالفيروس رغم أنها لم تعان من أي أعراض أخرى لمدة 8 أيام تقريبًا.

ولفتت أميرة إلى أن طاقم تصوير مسلسل “لعبة النسيان” لم يصب أحد منهم بالفيروس ولكن كانت هناك إحدى العاملات في المسلسل أصيبت بكورونا وتم تشخيص حالتها التهاب رئوي ومن الواضح أنها كانت سبب العدوى.

وأكدت ابنة الفنانة الراحلة أن رجاء الجداوي لم تكن تخرج نهائيًا وأخذت جميع احتياطاتها من شهر فبراير من قبل أي شخص آخر، موضحةً أن آخر كلمات والدتها الراحلة كانت “راضية، راضية، الحمد لله، يا رب يا رب” وهذه كانت أكثر كلمات تقولها في أيامها الأخيرة عامة.

وروت اميرة ان رجاء الجداوي وقبل ان يصيبها الفيروس بفترة قامت بالتواصل بناس لم تكلمهم منذ سنوات.