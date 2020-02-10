شاهد .. ابنة شقيق الفنان “عادل إمام” بفيديو جديد يشعل مواقع التواصل

نال فيديو جديد لابنة شقيق الفنان المصري عادل إمام ، الشابة نور عصام إمام، اهتمام رواد لمواقع للتواصل الاجتماعي، لتخطف المصممة الشابة الأنظار، وتحظى بتعليقات بالجملة، على مقاطع وصور تنشرها على حسابها بـ«إنستغرام».

وتفاعل متابعو نور، مع الفيديو الأخير ، بالتعليقات الذي أبرز جمالها اللافت، فقالت إحداهن: «قمر ما شاء الله»، وأخرى علقت: «فتاة رائعة الجمال»، بينما قالت أخرى: «أجمل عيون». يشار إلى أن المصممة الشابة نور هي ابنة الفنانة المُعتزلة نهلة رأفت، والمنتج عصام إمام الذي تعاون مع «الزعيم» في أفلام عدة، ومن بينها «الإرهاب والكباب» و«السفارة في العمارة» و«التجربة الدنماركية».