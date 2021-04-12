شاركت المشهورة السعودية هند القحطاني مقطع فيديو من مشاركة ابنتها الكبرى رؤى في حضور احتفال عيد ميلاد احدى صديقاتها على شاطىء البحر .

ويبدو ان رؤى تثير على خطى والدتها حيث حرصت على التواصل مع المتابعين اثناء حضورها حفل عيد الميلاد مع نقل تفاصيل قضائها لوقتها.

وكانت هند القحطاني قد تحدثت في بداية الفيديو عن الفرق في العادات بين العرب والامريكان من ناحية تقديم الهدايا في المناسبات.

وقالت هند القحطاني: “لا تجاملون على حساب انفسكم خلاص كفاية مجاملات هذا الذي دمرنا يا الشعوب العربية نجي نجامل ونقول لا والله تسلم وعلى راسي والله ثم والله انك ما تجيب واذا الطرف الثاني التزم بما قلته له تقوم تزعل صح ” وختمت كلامها بالقول “شيزوفرينيا نحنا ما لنا حل”.