تعرّض الفنان السوري تيم حسن وطليقته ديما بياعة لموجة عنيفة من الانتقادات والتعليقات القاسية بسبب ابنهما ورد، وذلك عقب لقاء تلفزيوني تحدث فيه الأخير عن مشاركته في إحدى المسابقات العالمية لتحقيق حلمه.

وكان ورد قد ظهر برفقة والدته ديما بياعة في لقاء تلفزيوني مع برنامج MBCTRENDING وتحدث خلاله عن تجربته خلال مشاركته في مسابقة علمية ليقدّم خلالها مشروعه أو حلمه بأن يصبح عالِماً فيزيائياً مهماً في العالم.

وكان لافتا ان ورد كان يجيب على أسئلة مقدمي البرنامج بالغة الانلجيزية ما دفعهم للقول “حنقضيها انكليزي او بتحكي عربي” ليجيب باللغة الانكليزية “استطيع ان افهم العربية” لتعلق ديما بياعة ضاحكة: “معليه ولاد اجانب يا حبيبي”.

ورغم عبقرية ورد، إلا أن حديثه عن تلك التجربة باللغة الإنكليزية ترك الكثير من علامات الاستفهام حول والديه، مشيرين إلى أن الأمر غريب ولا يمكن تقبّله.

وقد تعرض ورد بسبب عدم تمكنه من الحديث بالعربية لحملة تنمّر قاسية من خلال التعليقات التي استغربت ان يكون ورد ابن لمواطنين عربيين ويعيش في بلد عربي ومع ذلك لم يتعلم اللغة العربية.