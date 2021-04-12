احتفل المنشد الديني ” مصطفى عاطف ” بعقد قرآنه يوم السبت الماضي في حفل عائلي حضره الأهل والأصدقاء وأحياه فريق أبو شعر للإنشاد الديني .

كما شهد عقد القرآن حضور عدد من الشخصيات العامة والفنانين وهم : الداعية الحبيب علي الجفرى والدكتور أسامة الأزهرى والفنان حمادة هلال والفنان محمد ثروت والمنشد محمود التهامي والملحن مدين والكابتن نور خطاب والإعلامية دعاء عامر .

ونشر مصطفى عاطف مجموعة من الصور عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من عقد القرآن وكتب في تعليقه عليها : ” الحمد لله .. شكراً لمباركة حضراتكم ودعواتكم .. أمي تقول لكم قولوا : ما شاء الله ” .