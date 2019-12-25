شاهد .. احتفال شيريهان بالكريسماس

نشرت الفنانة المصرية ” شيريهان ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها من احتفالها بالكريسماس .
حيث ظهرت شيريهان وهي تقوم بتزيين شجرة الكريسماس داخل منزلها ووضع بعض الهدايا بجانبها .
كما نشرت مقطع فيديو لشجرة الكريماس بعد الانتهاء من تزيينها وتعليق الأضواء عليها .
وكتبت شيريهان في تعليقها قائلة : ” أتمني لكم كريسماس سعيد .. وأن يكون موسم أعيادكم مليء بالسلام والحب والفرح .. عيد ميلاد مجيد ” .
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
Wishing you a Merry Christmas! May your holiday season be blessed with peace, love and joy ميلاد_مجيد .. #شريهان ❤