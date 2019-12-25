شاهد .. احتفال شيريهان بالكريسماس

نشرت الفنانة المصرية ” شيريهان ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها من احتفالها بالكريسماس .

حيث ظهرت شيريهان وهي تقوم بتزيين شجرة الكريسماس داخل منزلها ووضع بعض الهدايا بجانبها .

كما نشرت مقطع فيديو لشجرة الكريماس بعد الانتهاء من تزيينها وتعليق الأضواء عليها .

وكتبت شيريهان في تعليقها قائلة : ” أتمني لكم كريسماس سعيد .. وأن يكون موسم أعيادكم مليء بالسلام والحب والفرح .. عيد ميلاد مجيد ” .