شاهد.. احلام بنحافة ملفتة في احدث اطلالاتها من السعودية!

تشرفت باحياء حفل زفاف اميرتي الجميله العنود آل سعود كانت ليله ولا اجمل تحمل كل الحب والفرح ودائماً ايامكم سعاده واتمنى ان اكون اسعدتكم مثل ما اسعدت بوجودي بينكم شكراً لاخوي وصديقي الصدوق الغالي راشد السعيد اللي دائماً وجوده في اي حفل يعني ترتيب ملكي من الالف الى الياء شكراً من القلب والشكر لمدير اعمالي في الحفلات الخاصه #نائف نايف اليوسف @alyousef2030 ولمديره مكتبي وايدي اليمين اختي وصديقتي #مها_الحاج @mahaelhajj وشكراً لكل الجنود المجهولين واولهم #عامر_الحاج و لووووش @loushey شكراً من القلب @mohammed_vivid اخوي @mohd_haddadd اخوي و @reena.hairartist احبببببببكم الثلاثي العظيم 🌹🌹🌹🌹🌹والاطلاله الملكيه ما تكمل الا ب @daniansouli @nsoulijewelry اجمل واروع جولري للابد ذوق الذواق الراقيين اللي احبهم 🌹♥️