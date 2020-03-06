شاهد.. احلام بنحافة ملفتة في احدث اطلالاتها من السعودية!

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام فيديو قصيراً لها بإطلالة لفتت أنظار عدد كبير جداً من متابعيها ومعجبيها.

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وظهرت احلام في المقطع، الذي نشرته عبر حسابها على انستغرام، وهي تسير في أحد الأماكن مرتدية فستاناً باللون الأزرق الفاخر طويلاً وضيقاً عند الخصر مع كمين مفتوحين من الأعلى وممتدين على طول قامتها وياقة عريضة.

وركزت معظم التعليقات على أناقتها وفرادة خياراتها كما على نحافتها التي بدت أكثر وضوحاً في هذا التصميم بحسب المتابعين.

ثم عادت احلام ونشرت مجموعة صور بأطلالة باللون الاصفر كاشفة عن احيائها حفل زفاف الاميرة العنود آل سعود.