وثقت الفنانة الإماراتية، أحلام، في فيديو بثته عبر حسابها في سناب شات، تعرضها للمغازلة أثناء سيرها في أحد المجمعات التجارية برفقة صديقتها “مها”.

ويبدو أن الشاب الذي أقدم على التغزل بالفناننة الإماراتية، لم يكن يعلم هويتها، لا سيما وأنها كانت تغطي شعرها وترتدي كمامة، ولم يظهر منها سوى عينيها.

وقالت أحلام في الفيديو الذي تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي، إن أحد الأشخاص قام بمغازلتها، ويقول لها: “يا زين هالطول يا زين هالطول.. ما يدري إني أنا.. ترى أنا مخطوبة”.

وتمنت أحلام أن يكون الشخص الذي تعرّض لها من متابعيها، عبر تطبيق تداول الرسائل المصورة حتى يعلم أنها مرتبطة.

وتباينت التعليقات على الفيديو بين من يرى أحلام عفوية للغاية، بالقول: “عسى دوم الضحكه ما تفارقها”، “عفويه مانقدر نسب”، “صراحه انها عسل بس لو تبطل حساسية”.

فيما رأى آخر، أن فرحتها كانت كبيرة لقيام أحد الأشخاص بمغازلتها، متسائلًا عن موقف زوجها مبارك الهاجري: “شكل اول مره احد يغازلها وش هالفرحه الحمدلله والشكر.. ياربي زوجها بيزعل، اللي يمنعني من الكلام اني أحب صوتها”.