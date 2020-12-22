تحرص الفنانة الاماراتية احلام على التواصل مع متابعيها باستمرار وحثهم على الصلاة خاصة عبر حسابها على تويتر الذي يتابعها عليه اكثر من تسعة مليون.

وفي احدث مشاركاتها، نشرت احلام صورة لها بالحجاب والكمامة وعلقت كاتبة: “صباح الخير”.

وقد اشاد متابعو احلام بإطلالتها خاصة لناحية الحجاب حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “ربي يسعدك ويحفظك وينور حياتك بالحجاب ويمتعك بلذة الطاعات ام فاهد الغاليه” و “والله ام فاهد بالحجاب غير .. ماشاءالله زادج حلا ونور .. الله ينور حياتج دنيا واخره”.

وكانت احلام قد وثّقت مؤخرا تلقّيها هدية باهظة الثمن، وهي ساعة مرصّعة بالالماس، من زوجها رجل الأعمال مبارك الهاجري عبر حسابها الموثّق على تطبيق “سناب شات”، وعلّقت كاتبةً “ممكن أصيح؟” وردّ عليها بالقول “والله ما تصيحين وانا موجود. تأمرين أمر يا قلبي”.