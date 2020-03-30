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شاهد.. احلام ترد على وصفها بالسفيهة: “ان شاء الله الكورونا تشيل كل الحثالة”!

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احلام ترد بقوة

احلام ترد بقوة

ردت الفنانة الاماراتية احلام بقوة على شائعة شرائها كمامة مرصعة بالالماس بمبلغ 28 الف دولار امريكي.

ووجهت احلام الشتائم ردا على هذه الشائعة، حيث نشرت فيديو لنص التدوينة واصفة صاحبها بأنه “سفيه وسافل”.

وتابعت احلام قائلة: “لاني كنت مع امك رحنا السوق اشتريناها معليش اكثر من كده مسكت نفسي عن الحثالة للي في المجتمع ان شاء الله الكورونا تشيلهم”.

وكان قد تم تداول صورة بشكل ساخر، على مواقع التواصل الاجتماعي، لكمامة مرصعة بالالماس على انها للفنانة احلام.

وكررت احلام في نهاية كلامها مقولة: “اجعلني دائما يد عليا” واضافت “اجعلني دائما يا رب العالمين فوق ويجعلكم دائما ما تشوفوني الا بالذهب والالماس”.

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