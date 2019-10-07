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شاهد.. احلام تستعرض نحافتها ببنطلون جلد اسود وقميص ابيض!

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احلام

احلام

تألقت الفنانة الاماراتية احلام باطلالة مثيرة وجذابة مواكبة لأحدث صيحات الموضة بأسلوب الخاص.

اختارت احلام في اخر اطلالة لها في برنامج ذَا فويس بنطلون جلد لامع متميز بخصر مرتفع ومزدان بتفاصيل الأزرار وحزام من نفس الخامة، نسقته مع قميص أبيض ذات ياقة بارزة وحذاء صندل كعب عالي.

وأكملت إطلالتها بطقم الماس مكون  من عقد كبير وأقراط متدلية براقة بأسلوب شبابي يجسد الجرأة والرفاهية في آن معا.

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