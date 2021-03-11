شاركت الفنانة الإماراتية أحلام جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي فرحتها بعودة زوجها مبارك الهاجري وابنها إلى المنزل بعد فترة غياب طويل استمرت لمدة عام كما اوضحت من خلال التعليق على الفيديو.

ونشرت أحلام فيديو عبر حسابها على تويتر مقطع فيديو رصدت من خلاله لحظة استقبالها لزوجها حيث ظهرت وهي تحتضنه وتقبل رأسه.

ااااااه يا بومحمد الغالي سنه كامله ما شفتك نورت قلبي وبيتك ومكانك الحمد لله الحمد لله ياااااااااه نورت قلبي يا حبيبي الحمد لله الحمد لله pic.twitter.com/0733nDHM96 — A H L A M #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) March 11, 2021

وكتبت احلام تعقيبا على الفيديو: “ااااااه يا بومحمد الغالي سنه كامله ما شفتك.. نورت قلبي وبيتك ومكانك الحمد لله الحمد لله ياااااااااه نورت قلبي يا حبيبي الحمد لله الحمد لله.”.

وقد تفاعل عدد كبير من متابعي احلام مع الفيديو حيث هنؤوها بسلامة عودة زوجها وجاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “الحمدالله على سلامته ” و “ألف مليون الحمدلله على السلامة. الله يخليكم لبعض ولا يفرقكم يا رب العالمين ”.

عنده والد اسمه محمد من زوجته الاولى — noorh (@frsa123411) March 11, 2021

ليه ندخل الكاميرات في الأمور العائليه والشخصيه ، لآزم نحترم الخصوصيه من الطرفين ولا تكون مشاع — Zaki ALnunu (@zakialnunu) March 11, 2021

على جانب آخر، كانت أحلام طرحت أحدث ألبوماتها الغنائية “فدوة عيونك” الذي يضم 20 أغنية، وتتعاون فيه أحلام مع الملحن محمود خيامي، في عدد من الأغاني المصرية، كما تتعاون مع عدد من الشعراء والملحنين منهم الشاعر تركي آل الشيخ والأمير بدر بن عبد المحسن والملحن عزوف والشاعر دايم السيف والأمير خالد الفيصل والملحن طلال والموزع خالد عز والملحن أحمد الهرمي.