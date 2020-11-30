حرصت الفنانة الاماراتية احلام على تهنئة رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، بعودته الى الرياض امس بعد رحلة علاج طويلة في امريكا.

ونشرت احلام مقطع فيديو، عبر حسابها على تويتر، ظهرت فيه وهي تغني “انورت بقدومك الدار يا الغالي” ثم قالت “جعلها مع تظلم دارك يا بو ناصر وبتنور دارك وبتنور قلوبنا وبتنور بلادك يا بخت بلادك فيك ويا بختنا فيك يا بو ناصر الغالي”.

حبيبتي — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 29, 2020

وعلقت احلام على الفيديو كاتبة: ” انورت الدار بقدومك يالغالي بوناصر ، الله لا يبين غلاك @Turki_alalshikh الحمدلله على سلامتك ، وربي يخليك لكل محبينك”.

وقد تفاعل تركي آل الشيخ مع فيديو احلام وعلق عليه كاتبا: “حبيبتي”.

وكان تركي آل الشيخ قد تلقى رسائل التهنئة بعودته من المشاهير من مختلف ارجاء العالم العربي حيث نشر مقطع فيديو يرصد اهمها وعلق كاتبا: “اسعدتني مشاعركم احبكم وانتم عائلتي الكبيرة والقوة الناعمة من المحيط للخليج كلكم قامات فنية عالية اكن لكم كل احترام وتقدير … محبكم واخوكم”.

اسعدتني مشاعركم احبكم وانتم عائلتي الكبيرة والقوة الناعمة من المحيط للخليج كلكم قامات فنية عالية اكن لكم كل احترام وتقدير … محبكم واخوكم pic.twitter.com/UjJhFbWJS3 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 29, 2020