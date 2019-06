شاهد.. احلام وراشد الماجد يحيون حفل زفاف ابناء حاكم دبي

View this post on Instagram

انا والغالي بو طلال وفيديو من خلال حفل زفاف انجال سمو سيدي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدوله حاكم ديي وام الشيوخ الغاليه الشيخه هند بنت مكتوم مبروك شيخنا #فزاع الشيخ حمدان ولي العهد والشيخ احمد والشيخ مكتوم ربي يحفظهم اللي تشرفت بالغناء بحفل الزفاف وغناء الزفه بصوتي ووسام على صدري هالمشاركه ربي يطول بعمار شيوخنا ويحميهم ويبارك لهم #فرحه_وطن #افراح_المكتوم