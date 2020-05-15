تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة ظهر فيها مع ابنيه يوسف وعمر.

تأتي هذه الصورة بعد فيديو سابق لابن أبو هشيمة، طليق الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي والزوج الحالي للفنانة المصرية ياسمين صبري، والذي شكل مفاجأة مدوية للجمهور الذي لم يعرف أن لأبو هشيمة ابنين، الأكبر الشاب عمر الذي يلعب ضمن فريق ناشئين النادي الأهلي، والآخر يوسف أبو هشيمة، وهما ثمرة زواجه الأول من زميلته في الجامعة.

وكان أبو هشيمة، 45 عاما، قد تزوج ثلاث مرات، وقد صرح في مقابلة إعلامية مع الإعلامي المصري يوسف الحسيني، أن تزوج في عمر الثانية والعشرين بناءً على نصيحة مقربين، حتى يستقر ويركز في حياته العملية.

تزوج أبو هشيمة للمرة الأولى من زميلته في الجامعة، وأنجب عمر عام 2000، أي أنه يبلغ الآن 20 عامًا ويلعب ضمن فريق ناشئين النادي الأهلي، وهو صاحب المقطع المتداول، بالإضافة إلى ابن آخر يُدعى يوسف.

الزواج الثاني لأبو هشيمة كان من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، تزوجا عام 2009 في حفل زفاف أسطوري، لكنهما انفصلا عام 2012، ولم يرزقا بالأطفال.

لزواج الثالث والحالي لأبو هشيمة من الفنانة المصرية ياسمين صبري، حيث عقد قرانهما في السابع عشر من أبريل، على أن يكون الزفاف بعد عيد الفطر المبارك، حتى تطمئن صبري على نجاح مسلسلها فرصة تانية الذي يعرض حاليًا في موسم رمضان 2020.