حلت الفنانة اللباننية نوال الزغبي، ضيفة على الحلقة الخامسة من برنامج “اغلب السقا”، الذي تقدمه الفنانة اللبنانية رزان مغربي، عبر فضائية “mbc مصر”، مساء اليوم الثلاثاء.

واستطاع احمد السقا الفوز على نوال الزغبي، بعد التباري من خلال ست مسابقات، والحصول على جائزة البرنامج التي تبلغ قيمتها 100 ألف جنيه.

وفي نهاية البرنامج، أهدى احمد السقا الجائزة لنوال الزغبي قائلا “انا كسبت وكل حاجة بس بما انه مشرفانة نوال الزغبي التي هي رمز للجمال فأنا حاسيبلها الاختيار” لتقرر نوال بدورها التبرع بالمبلغ لجمعية الاورمان.

وأشادت نوال الزغبي بتجربتها في البرنامج وبالفنان احمد السقا قائلة: “برنامج مهضوم ولذيذ مع أهضم رجل في العالم، وأجمل امرأة في العالم وهي رزان مغربي”.

وتعتمد فكرة البرنامج على تحد بين الفنان أحمد السقا وضيف الحلقة، من خلال ست ألعاب يتبارى فيها الطرفان، ويتنافس كل منهما للحصول على نقاط المراحل الست، ليفوز أحد المنافسين.