نشر الفنان المصري أحمد الفيشاوي فيديو من كواليس تصوير فيلم “30 مارس” جمعه بمواطنه الفنان خالد الصاوي وهم يتبادلون السلام بطريقة كوميدية.

ولكن احمد الفيشاوي اثار الجدل بسبب استعماله كلمة “نيغا” بالانجليزية والتي تستعمل في الإشارة الى الاشخاص ذات البشرة السوداء ما اثار جدلا بين متابعيه الذي طالبوه عن استعمال هذه الكلمة.

فيلم “30 مارس” من إخراج أحمد خالد موسى، وينتمي العمل إلى نوعية السيكو دراما، من تأليف حميد المدني يشارك في بطولته أحمد الفيشاوي وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد علي رزق وأحمد خالد صالح، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم في الأيام المقبلة.