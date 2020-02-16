شاهد.. احمد حلمي في موقف طريف في اول فيديو له على “تيك توك”!

تعرض الفنان المصري أحمد حلمى لموقف طريف، فى أول فيديو يبثه عبر حسابه على تطبيق “تيك توك” وذلك أثناء الإعلان عن حسابه للجمهور.

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ويظهر حلمى فى مقطع الفيديو وهو يلتقط لحظاته الأولى عن طريق الموبايل غير أنه سرعان ما سقط أرضاً اثناء قوله “أزيكم يا جماعة عاملين إيه، دا حسابى على تيك توك”.

وبعد سقوطه أرضاً قال “مين اللى حط الكرسى دا هنا، المهم دا حسابى على تيك توك مش هتلاقوا حساب تانى غيره، هتشوفه فيديوهات تانية كتير عليه”.

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد حلمى فيلم “خيال مآتة” وحقق 40 مليون جنيه فى شباك التذاكر، وشارك فى بطولته حسن حسنى، بيومى فؤاد، منه شلبى، وعدد كبيرمن الفنانين، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى.