احتفلت مصممة الأزياء علياء بسيونى بعيد ميلاد خطيبلها الفنان أحمد سعد في أحد المراكب النيلية بحضور عدد كبير من أصدقائهما.

وقد ظهر الثنائي وهما يرقصان على أغنية “يوم تلات” للهضبة عمرو دياب وأغنية “بنت الجيران” لمطربى المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال في أجواء من السعادة والفرح.

وكانت علياء بسيونى فاجأت أحمد سعد بمناسبة عيد ميلاده بلوحات إعلانية كبيرة على احد شوارع القاهرة وضعت فيها صورته، وكتبت له عيد مولد سعيد، وقال سعد فى الفيديو: “يا سلام لما الواحد يصحى فى عيد ميلاده يلاقى حبيبته عاملاله كدة على كوبرى أكتوبر”.