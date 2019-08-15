شاهد.. احمد سعد يرمي الجمرات في الحج: “عارف الشيطان حيزعل بس.. “!

نشر الفنان المصري أحمد سعد فيديو له أثناء رمى الجمرات وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

وعلق أحمد سعد على الفيديو تعليقا غريبا حيث قال: “أنا عارف إن الشيطان هيزعل من الفيديو ده بس أنا خلاص مابقتش بحتاجله زي زمان… الحمد لله دي كانت آخر حاجة في الحج.. طواف الوداع إن شاء الله وخلاص”.

وتفاعل عدد كبير من الجماهير مع الفيديو حيث انتقده البعض وعبروا عن استيائهم من تعليق سعد الذي اعتبروه غير مألوف.