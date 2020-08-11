شن الفنان المصري احمد فلوكس هجوما لاذعا على نقيب الموسيقيين هانى شاكر، لعدم اهتمامه باليوتيوبر مصطفى حفناوى الذى رحل عن عالمنا أمس الأثنين بعد صراع مع المرض.

وظهر فلوكس منفعلا في مقطع فيديو بثه حسابه على الفايسبوك: “أبويا علمنى إن مغلطش فى حد كبير لكن أنا معرفش مصطفى حفناوى وأنا فى بلد تانية ومتابعه من 8 أيام ومحدش زاره غير تامر حسني، لأن تامر راجل وبقاله 7 أيام بيناشد حد أنه يتعالج”.

وأضاف فلوكس: “دلوقتى كله بيقول الله يرحمه.. كله بمن فيهم الأستاذ الفاضل الكبير هانى شاكر اللى قال أنا معرفوش بس قلبى وجعني”، مستطردًا: “طب قلبك موجعكش وهو مش لاقى مستشفى تستقبله وهو عنده جلطة فى مخه“.

وقد اثار فيديو احمد فلوكس عددا من ردود الفعل المستنكرة حيث ظهر سكرتير نقابة الموسيقيين مستنكرا هجوم من وصفه بـ “احد انصاف الفنانين” على هاني شاكر واتهمه بأنه يسعى الى الشهرة من وراء ذلك وقال “من انت ومين الفنان هاني شارك ولا مجال للمقارنة انت فين يا ابني؟”.

أما الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، فقد تقدم باعتذار رسمى للفنان الكبير هانى شاكر وناشده بأن يقبل اعتذار فلوكس خاصة أن نقيب الموسيقيين رفض اعتذار فلوكس على الملأ بعد أن بث فيديو مباشر على صفحته على فيس بوك يعتذر فيه للفنان هانى شاكر .