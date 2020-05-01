وقع الفنان المصري ادوارد ضحية حلقة الامس من برنامج “خلي بالك من فيفي” الذي تقدمه فيفي عبده على شاشة قناة mbc مصر.

وقد اصيب ادوارد بتوتر شديد اثناء المقلب حيث انفعل على فيفي عبده بعد اتهامها الضيفة المغربية بسرقة مجوهراتها ومحاولتها تفتيش حقيبتها الأمر الذي أزعج إدوارد، صرخ قائلا “انت مالك انت ما كنت كدة يا فيفي لو سمحتي أنا هاخد الضيفة وامشي”.

غير ان ادوارد انهار بعد اكتشافه حقيقة المقلب ولم يستطع حبس دموعه خاصة بسبب تعرض فيفي عبده للإغماء واتهامه من قبل العاملين في المنزل بأنه قام بقتلها.

يذكر أن برنامج “خلي بالك من فيفي” عبر حلقاته يقدم نُخبة من أبرز النجوم منهم أحمد رزق، وسمية الخشاب، زينة، وحسن الرداد، وماجد المصري، أحمد بدير، ورجاء الجداوي، وريهام عبد الغفور، وسلوي خطاب، وروجينا، وويزو، وآخرين.