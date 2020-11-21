علقت الفنانة اليمنية أروى، على الضجة التي اثارتها الناشطة السعودية هند القحطاني بعد ظهورها في مقاطع فيديو قصيرة عبر حسابها في تطبيق “سناب شات” وهي تستعرض مفاتن جسدها وهي ترتدي ملابس ضيقة.

وقالت أروى: “لاحظت الدنيا مقلوبة على عرض أزياء لإحدى البلوغر شوفوا هذه أنا أحبها ولا شك إنها من أولى المتابَعين من الجمهور.. بس القصة إنو أكيد مش عرض الملابس ولا الأزياء اللي خدت بجد التريند.. أكيد المشية وطريقتها وبعض البوزات بالمشية هي اللي أخدت أعلى تريند”.

وأضافت أروى في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها في تطبيق “شناب شات” وتم تداوله بين المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الحسابات الفنية المتتبعة للمشاهير، قائلة: “صراحة هي جسمها حلو وجالسة تعرض فساتين هي فعلًا بتعمل كده.. بس سؤالي هل هذا يخلي العالم كله يسوون تريند”.

وواصلت أروى اندهاشها قائلة: “هذا الشيء اللي عم ينعرض أكيد مش مستاهل.. أنا أشوف كتير بلوغرز بتعرض فساتين كل الناس بتعرض فساتين ولا حد منهم طلع تريند عشان فستان او ماركة معينة”.

وأردفت الفنانة اليمنية قائلة: “كلنا عارفين إيش بالظبط اللي عامل التريند كلنا عارفين ما فيها مجال للبحث.. ترجعوا بعدين تلوموا على البلوغر وتقولوا تخطى الحدود هو ما تخطي للحدود عايزكم إنتوا اللي تحبوا تخطي الحدود عايزكم إنتوا اللي تتابعوا تخطي الحدود”

. وأشارت قائلة: “أنا لما دخلت أشوف لقيت الناس كلها تريند مدري إيش بتعرض فساتين عرفت إيش اللي مسوي تريند.. أنا أثنى يعني ومثل ما قولتلكم ما عندي ضدها شيء ولا أي بلوغر أنا عندي ضدكم إنتوا صدق يعني إنتوا اللي عمالين تشجعوا البلوغر يسلكوا هذا السلوك”.

وتابعت أروى: “وبعدين فجأة تقلبوا عليهم.. هذا غير لائق هذا غير جيد ما إنتوا صرتوا تشوفوا كل شيء غير لائق جميل كل شيء غير محترم تشوفوه جميل.. ما تجلسوا تعاتبوا على أحد وإنتوا اللي خليتوه كده.. الناس هذي صارت تريند لإن إنتوا اللي خليتوهم تريند”.

وكان قد تداول المتابعون مقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها هند القحطاني وهي تستعرض مفاتن جسدها، حيث انقسم المتابعون حول الإشادة والإعجاب بالملابس التي ظهرت بها هند القحطاني مؤكدين أنها أفضل من عارضات الأزياء، بينما انتقد آخرون الناشطة السعودية بسبب إثارتها للجدل.

وظهرت هند القحطاني في مقطع عبر حسابها في “سناب شات” تستعرض آراء المتابعين فيما عرضته من ملابس حيث سألها أحدهم عن من يقوم بتصويرها فقالت إن من يصورها عند استعراض ملابسها هي ابنتها “رؤى”، أو تقوم بتثبيت الكاميرا وتصور نفسها غير أن أغلب التصوير يكون من خلال ابنتها.