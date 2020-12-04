ردت الفنانة أروى اليمنية على اتهام بعض متابعيها لها بأن الفيديوهات التي تنشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن “ايحاءات جنسية” ووصفتهم بـ “المرضى النفسيين”. .

فقد ظهرت اروى في فيديو جديد نشرته عبر حسابها على “سناب شات” تحدثت فيه عن متابع اتهمها بالتناقض بعد طهورها في مقطع وهي تقوم بتمارين رياضية وذكرها بتصريح سابق لها قالت فيه انها “تستحي” ان تختار رجل يشاركها تصوير كليباتها وذلك خلال تعليقها على الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم.

وقالت اروى “انتم عارفين اديه فيه على السناب ناس مرضى نفسيا واللي ما يشوف الامور ان هذا تمرين صح او بشو مفيد او ياخد حماس انه يسوي رياضة هو هذا الانسان الطبيعي اما لما الكل الواحد يسوي فكرة يصفها انها ايحاء حنسي فهذا انسان مريض وصراحة ما له داعي يتابعني”.

وتابعت “لو انا انسانة مريضة اسوي شغلات كثير غير وماني خايفة من اي احد ولو ابغي اسوي ايحاء سأسوي ايحاء “.