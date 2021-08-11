كشفت الفنانة اليمنية أروى عن نيتها مغادرة لبنان والاستقرار في الإمارات عقب حصولها على الإقامة الذهبية مؤخرًا، بعد أن كانت تقيم في العاصمة اللبنانية بيروت برفقة زوجها عبد الفتاح المصري.

وكانت أروى قد أعلنت قبل أيام قليلة حصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات، ونشرت صورة لها وهي تحمل الإقامة وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: “أحلى شيء صار معي اليوم هوه اني اتشرفت بحصولي على الاقامة الذهبية في دولة الامارات.. كل الشكر والتقدير لدوله الامارات الحبيبة على هدية الإقامة الذهبية، وتمنياتي لدولة الإمارات الحبيبة شعبا وحكومة بدوام الأمن و الأمان.. حفظ الله حكاما قدروا الابداع وكافؤوه”.

وقد أطلت أروى بعذ ذلك في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على سناب شات عبرت من خلاله عن سعادتها بحصولها على الإقامة، مشيرة إلى أنها ستستقر في الإمارات لمدة 10 سنوات.

وأضافت الفنانة أنها عندما جاءت إلى لبنان كانت الحياة مختلفة، معلقة: “ولا أسوأ من كدة، لدرجة صرت أبكي وش رجعني”.

لكن أروى أردفت بأنها تحب لبنان غير أن هناك معاناة في ظل عدم توفر الكهرباء بشكل دائم، وكذلك الدواء، وعلى إثر ذلك قررت مع عائلتها السفر إلى دبي والاستقرار هناك. وأوضحت:” أنا هنا (لبنان) جالسة اختنق، ولم أعد أحتمل العيش في هذه الظروف الحياتية الصعبة”.