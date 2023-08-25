لقتت الفنانة المصرية أسما شريف منير الانظار بإطلالتها على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية والمقام مدينة العلمين الجديدة.

فقد ظهرت أسما شريف منير حليقة الشعر بعدما قامت بقص شعرها نتيجة تعرضها لأزمة صحية تسببت في سقوط شعرها.

وكانت أسما ابنة الفنان شريف منير قد اثارت حالة من الجدل، خلال الساعات الماضية، بعد نشرها مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تحلق شعرها بماكينة الحلاقة.

وعلقت اسما على الفيديو كاتبة: «شعري بقاله فترة بيقع جامد، ده غير أن من كتر العمايل اتحرق وبقي مش صحي خالص، غير الغده وتأثرها عليه، قررت انفذ قرار كان بقالي كتير اوي نفسي اخده، ابدًا من جديد، احرر نفسي، افتح صفحة جديدة، حقيقي هو قرار صعب جدًا بس حسسني بقوة وتفاؤل».

وأضافت أسما شريف منير، تعليقاَ على فيديو حلاقتها لشعرها الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»: «رميت ورايا حاجات كتيرة اوي بمجرد اني شلت شعري، قلبي كان بيدق جدًا وبعديها حسيت اني مليانا ادرينالين.. خطوة جريئة ومرعبه بس حسه اني طالعة منها بدرس».

وتابعت: «عارفة إن في ناس كتير هتهاجمني بس انا فراق معايا احساسي بالراحة اللي انا حسها دلوقتي عادي هبطول تاني بس الاحساس ده مش هحسه غير مرة.. بكره هتشوفوا النتيجة الاخيرة».