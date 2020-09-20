أعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتمتعي تداول مقطع فيديو قديم للفنانة السعودية أسيل عمران خلال مشاركتها في برنامج “نجم الخليج” منذ حوالي خمسة عشر عاما.

وقد بدت اسيل عمران في الفيديو بملامح مختلفة وتحديدًا عند منطقة الأنف، فيما كان اللافت الوردة الصفراء التي وضعتها على شعرها.

وانقسمت أراء المتابعين حول الاختلاف في ملامح شكل أسيل عمران؛ فبعضهم علق بأنها مختلفة كليًا ولا تشبه نفسها اليوم، فيما أشار آخرون إلى أنها طبيعية ولم تتغير سوى في منطقة الأنف فقط.

كما لفت انتباه الجمهور ظهور الفاشينيستا الكويتية الشهيرة نهى نبيل في الفيديو عندما كانت تقدم البرنامج حينها، إذ بدت مختلفة تمامًا عن شكلها الحالي خاصة من ناحية الوزن.