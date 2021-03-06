تحدثت الفنانة السعودية أسيل عمران عن بعض الاشخاص الحاقدين وتأثير العين في حياتها كما وصفت نفسها بإنها “شخصية تميل إلى الانطوائية نوعاً ما، وتفضل أن تكون قريبةً من عائلتها وأصدقائها المحدودين”.

كلام اسيل عمران جاء خلال حلولها ضيفة على برنامج “B My Guest” مع الاعلامي بلال العربي، حيث تحدثت عن تأثير أزمة كورونا عليها، فلفتت إلى أن “هذا العام كان مميزاً بالنسبة إليها، لأنها أصبحت أكثر قرباً من نفسها، وتعيش حياتها بعيداً عن توتر”.

وأضافت أنها أعادت حساباتها خلال الحجر في بعض الأمور، على المستوى المهني أو الشخصي.

كما تحدثت اسيل عمران عن الحاقدين تأثير “العين” في حياتها حيث قالت “في اشخاص من غير من نحس كانوا يستنزفوا طاقتنا كانوا حسد وعينهم على كل شيء تعملوا اش سوت اش عملت عن جد جاكي هذا الشغل عن جد راح منك هذا الشغل” وتابعت “هذه العين كانت تعبنا من غير ما نحس”.

بدورها اعادت لجين عمران نشر هذا المقطع من مقابلة اسيل وعلقت “كل شخص فينا بحياته مثل هالنوعية من الناس المؤذية و اللي عينها في رزقتك و حياتك و كل همها كيف تاخذ منك و تستغلك لآخر نفس .. بالنسبة لي الحل بسيط جدا وتعلمته من أسيل( كرت خروج من حياتي) ”.

وكانت أسيل عمران قد كشفت في وقت سابق عن تعلقها بعائلتها، مؤكدةً أن العائلة أهم من العمل بالنسبة لها، وأن عائلتها تأتي في المقدمة دائماً وفي كثير من الأوقات تلغي مواعيد عملها لتقضي وقتاً مع والدها ووالدتها، مشيرةً إلى أن العمل مهم جداً أيضاً لأن سعادتها تكمن في النجاح.