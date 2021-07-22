احتفلت الإعلامية السعودية لجين عمران مع شقيقتها اسيل عمران وعائلتهما، بعيد الأضحى المبارك، جيث اجتمعوا بمنزلهم احتفالا بهذه المناسبة، مقيمين مراسم الاحتفال وبادية عليهم علامات السعادة.

وشاركت لجين عمران متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قصيرة من كواليس الاحتفال. من منزل العائلة بالمنامة في البحرين حيث وتناولوا معاً طعام الغداء وارتدى الجميع اللون الأبيض حرصا على التقاط صورة بلون موحد تجمعهم معاً بمناسبة عيد الأضحى.

ونشرت لجين عمران جمهورها بمقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام، هنأت فيه متابعيها بمناسبة عيد الأضحى، موضحة أنها احتفلت به على خير ما يرام.

وكتبت لجين عمران: ” كل عيد وأوقاتكم أجمل و سعادتكم أكبر و صحتكم بخير عيدي الحمدلله كان عيدين بوجود الأهل حولي و هم بخير و صحة و مبسوطين فيكم تشوفوا عيدنا على طريقتنا في السناب عيدنا مجنوون و 7 نجوم كيف كان أول يوم عندكم”؟ وتلقت لجين عمران التهاني من جمهورها بالعيد، واللذين ردوا على سؤالها حول عيدهم، وتمنوا لها السعادة ودوام الاجتماع بأسرتها على خير حال.

بينما ظهرت اسيل عمران في احد مقاطع الفيديو وهي ترقص مع اولاد اشقائها بشكل طريف بينما كانت لجين عمران تصورهم وتضحك.