أبدت الفنانة السعودية أسيل عمران، شقيقة الإعلامية لجين عمران، انزعاجها من تنمر البعض، خاصة البنات، على جسمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت أسيل خلال فيديو لها نشرته عبر حسابها على “سناب شات”: “التنمر على الأجسام يضايق كثيرا ولنتفق أن لا جسم مثاليا عند أي أحد، ونحن نحاول تغيير الكثير من الأشياء بأنفسنا ونغطيها بالملابس، وهذه الأمور تفهمها النساء كثيرا”.

وأضافت: “نحن النساء فيما بيننا نعلم جيدا ما نعانيه في أجسامنا، وليس بالضرورة أي شخص نحيف يمكن أن يكون هو المثال، بل المهم أن يكون الشخص يتمتع بلياقة بدنية”.

ووجهت أسيل رسالة إلى الفتيات بعدم رؤية الأجسام المثالية التي حددت معاييرها السوشال ميديا، وليدعم بعضنا بعضا، فنحن كفتيات أفضل وأكبر من أن نتنمر فقط لازعاج غيرنا.

وأوضحت أنها واعية لهذه الأمور المتعلقة بالتنمر، والتعليقات على الأجسام، “لكني لا أخفي أنها تؤثر عليّ أيضًا، ويجعلني أفكر وأتساءل هل جسمي مو حلو؟”.

وكانت اسيل عمران قد ظهرت مؤخرا في بث مباشر مع مدربة اللياقة وأخصائية التغذية الاردنية زينة حابي في حديث زيادة الوزن وتراكم الدهون على البطن.