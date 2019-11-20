شاهد.. اشتباك بالأيدي بين الفنانة”ملاك الكويتية” مع مدرسات ابنها

أظهر مقطع فيديو لحظة اشتباك الفنانة ملاك الكويتية مع مدرسات ابنها داخل المدرسة بعدما ذهبت لتشتكي من تعرضه للضرب على يد أحد زملائه. وأوضح الفيديو محاولات المدرسات منع “ملاك” من توثيق الواقعة بعدما هددت بتحويل الأمر إلى قضية رأي عام حال عدم حصولها على حق ابنها.

وقالت “ملاك” في الفيديو موجهة حديثها للمدرسات: “ليش ولدي صار له أسبوعين ممنوع من الدراسة.. أنا بصور الفيديو حتى يشاهده الناس”، متابعة: “لا تمسكون تليفوني.. فيه مخفر .. روحي المخفر”.