الصفحة الرئيسية فن شاهد.. اشتباك بالأيدي بين الفنانة”ملاك الكويتية” مع مدرسات ابنها

شاهد.. اشتباك بالأيدي بين الفنانة”ملاك الكويتية” مع مدرسات ابنها

بواسطة -
0 144
ملاك الكويتية

ملاك الكويتية

أظهر مقطع فيديو لحظة اشتباك الفنانة ملاك الكويتية مع مدرسات ابنها داخل المدرسة بعدما ذهبت لتشتكي من تعرضه للضرب على يد أحد زملائه. وأوضح الفيديو محاولات المدرسات منع “ملاك” من توثيق الواقعة بعدما هددت بتحويل الأمر إلى قضية رأي عام حال عدم حصولها على حق ابنها.
وقالت “ملاك” في الفيديو موجهة حديثها للمدرسات: “ليش ولدي صار له أسبوعين ممنوع من الدراسة.. أنا بصور الفيديو حتى يشاهده الناس”، متابعة: “لا تمسكون تليفوني.. فيه مخفر .. روحي المخفر”.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.