نشرت المغنية الإنجليزية المشهورة من أصل إسباني “صوفيا إيلار”، مقطع فيديو على حسابها بموقع “إنستغرام”، يكشف عن اشتعال النيران في شعرها أثناء تسجيل مقطع فيديو لرأس السنة الجديدة.

كانت “صوفيا إيلار”، قد قرّرت تقديم غلاف لأغنية فيليز نافيداد، حينما تعرّضت لهذه الحادثة، فيما كان يُشاركها الغناء في مقطع الفيديو، صديقها الموسيقي “ألفارو سولير”.

وحينما كان يُغنّى الصديقان مقطوعة موسيقية، مالت “إيلار” برأسها إلى الخلف، ليسقط شعرها في ألسنة للهب، ثمّ صرخت وهرولت بعد أن نبهها صديقها بسرعة وأطفأ النار بيديه.