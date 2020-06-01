علق الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية في مصر، على الهجوم الذي تعرض له الفنانين بسبب غيابهم عن جنازة الفنان حسن حسنى،

وقال اشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية لميس الحديدي في برنامج “القاهرة الان” على قناة الحدث، تعليقا على الهجوم: “احنا بقالنا فترة بقينا ملطشة ” مستشهدا بالهجوم الذي تعرض له الفنانين ايضا بسبب تصويرهم مسلسلات رمضان رغم اجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وبرر أشرف زكي عدم مشاركة الفنانين في الجنازة بالقوم أن وقت الوفاة كانت الثالثة فجرا وتابع “الناس متعودة اي دفن يكون مع صلاة الظهر ولكن لعدم وجود مساجد بسبب كورونا أسرة االفنان الكبير حسن حسني قالت ان ندفنه في اسرع وقت وده قرارهم ما اقدرش اناقشهم”.

ورفض اشرف الزكي الاتهامات التي طالت الفنانين قائلا “موضوع حبنا للفنان حسن حسني يخصنا ده ابونا كلنا من اكبر واحد فينا لاصغر واحد فينا”.